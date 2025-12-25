قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن إثيوبيا تتعمد حجب مياه النيل، مؤكدًا أن جميع الأنهار تخضع للقانون الدولي.

وأكد أثناء اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن ما يحدث الآن مثال فاضح وتسيس صارخ لإدارة السد الإثيوبي، خصوصًا بعد قيامهم بشكل مفاجئ بحجز كميات كبيرة من المياه، ثم ضخها بلا مبرر، وبدون سابق إنذار مما أدى إلى غرق مناطق واسعة من السودان.

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر تعرضت لزيادة مفاجئة في تدفق كميات المياه، وارتفع المنسوب في توقيتات بدون مبرر.

على جانب آخر، استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هناك ظروف قاسية يتعرض لها أهالي قطاع غزة، بسبب برودة الطقس، فضلا الموجة الشديدة من الأمطار، في الوقت الذي لا يوجد هناك ملجأ أو ملاذ آمن للشعب الفلسطيني بعد تهدم منازلهم.

وأكد وزير الخارجية، أن الخيام ضعيفة، ولا تستطيع إيواء الأسر الفلسطينية، قائلا: لذلك نضغط بكل قوة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى لإدخال كرفانات حديد شديدة تقي المواطنين داخل قطاع غزة من الطقس شديد الصعوبة.

وأشار الوزير، إلى أن مصر موجودة على الأرض، قائلا: ولدينا وسائل للإغاثة ونحاول التحرك لزيادة داخل قطاع غزة، في ظل استمرار الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان داخل القطاع.