وزير الخارجية: مصر رسمت حزمة خطوط حمراء في سياستها الخارجية

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، أن مصر رسمت حزمة من الخطوط الحمراء إزاء بعض الملفات الشائكة في علاقتها الخارجية مثل رفض التهجير ورفض تقسيم غزة.

وأضاف وزير الخارجية، أن مصر وضعت خط أحمر آخر بخصوص ملف السودان ووحدة الدولة السودانية.



وقال: "مصر وضعت خط أحمر لمواجهة الضرر الوجودي المتعلق بالحق في المياه وهو حق كفله الله في الوجود والحياة وهذا حق كفله الله و مصر لن تتهاون حقوقها المائية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور النائب أحمد العوضي، وكيل المجلس.