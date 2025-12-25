إعلان تحريري

تنظم مجموعة طلعت مصطفى حفلا كبيرا في "سيليا" اليوم الخميس، يحييه النجمان محمد فؤاد ومصطفى حجاج، وذلك بمناسبة افتتاح The Village، المنطقة الأكثر تميزا في سيليا وأحدث وجهات التسوق والترفيه في العاصمة الإدارية الجديدة.

يُعد هذا الحفل هو ثاني حفل كبير يُقام في سيليا احتفالًا بافتتاح The Village، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الفن والتسوق والترفيه وأسلوب الحياة العصري.

وشهد الأسبوع الماضي أولى افتتاحات منطقة The Village بافتتاح كارفور وكيدز ستيشن، واللذان قدما عروضا وخصومات كبيرة بمناسبة الافتتاح.

وتعد منطقة " The Village " القلب النابض لسيليا، حيث تستوعب العشرات من أرقى العلامات التجارية والترفيهية العالمية، فضلا عن المراكز الطبية والإدارية والنادي الرياضي ومجمعات السينمات وملاعب البولينج، مع إطلالة متميزة على البحيرة المركزية المحاطة بسلاسل المطاعم الشهيرة، بجانب المسرح المفتوح.