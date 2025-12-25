مقابر الخالدين.. 9 صور من مدفن أمير الشعراء أحمد شوقي بعد نقل رفاته

نشرت محافظة القاهرة، الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد بك شوقي بعد إعادة دفن رفاته في "مقابر تحيا مصر للخالدين" بمنطقة عين الصيرة والتي أقامتها الدولة خصيصًا لنقل رفات الشخصيات التاريخية التي أثرت في حياة الوطن، بمكان يليق بما قدموه لبلدهم.

يضم المكان الجديد التراكيب ذات الطراز المعماري المتميز الخاصة بمقبرة أمير الشعراء بعد إعادة ترميمها بأسلوب علمي للحفاظ عليها بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري.