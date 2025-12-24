إعلان

مدبولي: اتفقنا مع صندوق النقد على مستهدفات المرحلتين السابعة والثامنة

كتب : محمد أبو بكر

04:33 م 24/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي أعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الذي يتم في مصر.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن برنامج الصندوق أمامه عام فقط وينتهي، وكنا نتفق أيضًا على مستهدفات المراجعتين المتبقيتين السابعة والثامنة، وهو ما أخذ جهدًا كبيرًا في الوصول إلى توافق حول تلك المستهدفات.

وطالب رئيس الوزراء، قراءة التقرير الذي صدر من الصندوق عن هذا الأمر، مؤكدًا أنه يشيد بكل الخطوات التي قامت بها مصر.

الدكتور مصطفى مدبولي صندوق النقد مؤتمر صحفي

