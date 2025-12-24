استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.

ووفق بيان صحفي، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير وجه بدراسة إمكانية إدراج الأطباء البيطريين في برنامج دبلومة التغذية بالمعهد القومي للتغذية، بالتعاون مع الجهات المعنية، مع التأكيد على أن التغذية العلاجية ممارسة طبية تتطلب ترخيص مزاولة المهنة.

وأضاف أن الاجتماع ناقش تعديل بعض بنود قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، حيث أعلن الدكتور خالد عبدالغفار دعم وزارة الصحة لمساعدة النقابة في هذا الشأن.

ويعد الاجتماع أول تحرك حكومي بعد مناشدة نقيب البيطريين- في لقائه مع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، عبر برنامج أسئلة حرجة- الذي أذيع منذ أيام عبر منصة موقع مصراوي، الحكومة بدعم قطاع الطب البيطري في مصر.

واستعرض الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه سوق الأدوية البيطرية في مصر، موجهاً الوزير بتقديم الدعم اللازم للنقابة بما يعزز استراتيجية «الصحة الواحدة».

حضر الاجتماع من جانب الوزارة الدكتور محمد عبدالوهاب، مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتورة سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية.

ومن جانب النقابة، حضر الدكتور محمود حمدي، أمين الصندوق، والمستشار طاهر أبو زيد، المستشار القانوني.

وكان نقيب الأطباء البيطريين، قال منذ أيام في حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" مع مجدي الجلاد، أثارت ردود فعل واسعة بين الأطباء البيطريين؛ إن التعيينات بالجهات الحكومية متوقفة منذ نحو 20 عامًا، واصفًا ذلك بأنه يمثل أزمة حقيقية، خاصة في ظل تخرّج نحو 5500 طالب سنويًا من 27 كلية، إلى جانب إنشاء 12 كلية جديدة، ما قد يرفع عدد الخريجين إلى قرابة 9 آلاف طبيب بيطري سنويًا.

وأوضح نقيب البيطريين في الحلقة؛ أن الجهات المعنية تُرجع هذا التوجه إلى وجود تعليمات بتقليص أعداد العاملين في القطاع العام، مؤكدًا تأييده لهذا التوجه من حيث المبدأ، لكنه شدد على أنه لو أُخذ في الاعتبار تأثير القرار على الأمن الغذائي والصحة المشتركة للإنسان والحيوان والبيئة، لتم استثناء الأطباء البيطريين منه.

وأضاف أنه طرح هذه القضية مرارًا منذ توليه منصب نقيب البيطريين قبل عام وثمانية أشهر، كما سبق أن ناقشها عدد من النقباء السابقين، في ظل النقص الحاد في أعداد الأطباء البيطريين.