كشف المتحف المصري بالتحرير، عن عرض واحدة من أندر وأكمل المجموعات الأثرية المكتشفة وهي الأواني الكانوبية للملك بسوسنس الأول، والتي اكتشفها العالم بيير مونتيه عام 1940.

وأوضح المتحف، بحسب منشور له عبر "فيس بوك"، أن هذه الأواني لم تكن مجرد أوعية للحفظ، بل كانت تُعد سلاحًا سحريًا لحماية الملك في رحلته إلى العالم الآخر، حيث صُنعت من الكالسيت البرونزي المُذهب وزُينت بأوراق الذهب والأصباغ الزرقاء والحمراء والسوداء، ما يجعلها تحفة فنية فريدة.

ويمثل كل غطاء من الأغطية الأربعة أبناء حورس الأربعة، الذين كانوا حراس الأحشاء في المعتقد المصري القديم، حيث الإنسان "آمستي": حامي الكبد، والقرد "حابي": حامي الرئتين، والكلب "دواموتيف": حامي المعدة، والصقر "قبحسنوف": حامي الأمعاء.

وأشار المتحف، إلى أن الأواني وُجدت في مكانها الأصلي بجوار الجدار الشمالي لمقبرة الملك، حيث كانت تُقدم كقربان مقدس يمثل عين حورس (أوجات)، رمز الصحة والتكامل والخلود.

وتعود هذه القطع إلى الأسرة الحادية والعشرين، عهد الملك بسوسنس الأول (حوالي 1039-991 قبل الميلاد)، وتُعرض حالياً في قاعة كنوز الملك بسوسنس الأول، الطابق العلوي بالمتحف المصري بالقاهرة، لتكون شاهدة على عظمة الحضارة المصرية وروعة فنونها.

