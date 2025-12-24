حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 24-12-2025 على أغلب محافظات ومناطق الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأربعاء برودة شديدة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أيضا أن يشهد الطقس شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق، وفقا للهيئة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 19 درجة.

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 21 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- مطروح الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- السويس الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- العريش الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- رفح الصغرى 09 والعظمى 20 درجة.

- طابا الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

- الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

- مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 25 درجة.

- الفيوم الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- بني سويف الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- المنيا الصغرى 07 والعظمى 21 درجة.

- أسيوط الصغرى 08 والعظمى 22 درجة.

- سوهاج الصغرى 09 والعظمى 24 درجة.

- قنا الصغرى 09 والعظمى 25 درجة.

- الأقصر الصغرى 10 والعظمى 26 درجة.

- أسوان الصغرى 14 والعظمى 27 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 07 والعظمى 24 درجة.