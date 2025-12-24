إعلان

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 24-12-2025.. شبورة مائية


كتب- محمد فتحي:

02:14 ص 24/12/2025

شبورة مائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 24-12-2025 على أغلب محافظات ومناطق الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأربعاء برودة شديدة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أيضا أن يشهد الطقس شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق، وفقا للهيئة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 19 درجة.

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 21 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- مطروح الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- السويس الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- العريش الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- رفح الصغرى 09 والعظمى 20 درجة.

- طابا الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

- الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

- مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 25 درجة.

- الفيوم الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- بني سويف الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- المنيا الصغرى 07 والعظمى 21 درجة.

- أسيوط الصغرى 08 والعظمى 22 درجة.

- سوهاج الصغرى 09 والعظمى 24 درجة.

- قنا الصغرى 09 والعظمى 25 درجة.

- الأقصر الصغرى 10 والعظمى 26 درجة.

- أسوان الصغرى 14 والعظمى 27 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 07 والعظمى 24 درجة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شبورة مائية حالة الطقس الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم طقس اليوم طقس اليوم الأربعاء الأرصاد درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة اليوم شبورة طقس بارد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان