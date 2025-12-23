قال الإعلامي أحمد موسى بأن قطاع الطاقة المصري شهد طفرة نوعية أكدتها تقارير مؤسسة "ريستاد إنرجي" النرويجية، حيث نجحت الدولة في إعادة ضبط المنظومة وسداد كافة مستحقات الشركاء الدوليين المتأخرة، مما عزز من مصداقية الاقتصاد المصري عالمياً.

وأضاف موسى، عبر برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن استعادة الثقة دفعت كبرى الشركات لضخ استثمارات ضخمة، لاسيما شركة "دانة" الإماراتية التي رصدت 100 مليون دولار لبرنامج تطوير يشمل حفر 11 بئراً غازياً جديداً، كدليل عملي على تحسن بيئة الأعمال.

وأوضح أن العملاق الإيطالي "إيني" وضع خطة استثمارية طموحة بقيمة 9 مليارات دولار تمتد لأربع سنوات، مما يؤكد الالتزام بتطوير حقل «ظهر» والمناطق المحيطة به، لضمان استمرارية الإنتاج الضخم من الغاز الطبيعي.

وذكر أن مؤسسة الطاقة الدولية أشارت إلى توقيع شركة "بي بي" اتفاقيات لحفر 5 آبار بحرية جديدة، مبيناً أن مصر باتت تمتلك مناطق واعدة جداً للاستكشاف في البحر المتوسط تغطي مساحة تصل إلى 95 ألف كيلومتر مربع، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة للثروة النفطية.

وأكد موسى، أن الدولة المصرية تمكنت من تأمين احتياجاتها من الغاز لفترة تمتد لخمس سنوات قادمة، مشدداً على أن أي فائض عن الاستهلاك المحلي سيتم توجيهه للتصدير، بما يضمن استقلال القرار الوطني وعدم السماح لأي طرف بالتحكم في احتياجات البلاد.

ولفت إلى أن مصر رسخت مكانتها كمركز إقليمي للطاقة بفضل امتلاكها لمحطات إسالة لا تقدر بثمن، موضحاً أن تكلفة بناء هذه المحطات قفزت من 8 مليارات دولار في عام 2005 إلى نحو 12 مليار دولار في الوقت الراهن، مما يجعلها أصولاً استراتيجية نادرة.

ونوه إلى أن الدولة تجاوزت تماماً أزمات تخفيف الأحمال التي شهدها عام 2021، حيث تتوفر حالياً إمدادات تصل إلى 6 مليارات متر مكعب يومياً بفضل سفن التغييز والسياسات الاستباقية، مؤكداً استمرار مسيرة العمل والتطوير دون توقف.

واختتم موسى بالإشارة إلى أن هذه النجاحات في قطاع الطاقة تنعكس بشكل مباشر على المشروعات التنموية كـ "حياة كريمة"، حيث يتم إنفاق المليارات لتحسين معيشة المواطنين، وهو ما يتابعه رئيس الوزراء ميدانياً من خلال جولاته المستمرة في القرى للتأكد من جودة الخدمات المقدمة.

