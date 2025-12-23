كتب أحمد العش:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى عدد من قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واعتزام وزارة النقل انشاء خط رابع للقطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة وطنية مصرية لمدن التعلم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية في مشروعات " حياة كريمة" بقرى مركز الصف بالجيزة

توجه صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى عدد من قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة في مختلف محافظات الجمهورية.

للتفاصيل اضغط هنا.





مصدر بـ"الكهرباء": نستهدف زيادة قدرات بطاريات التخزين لـ9 آلاف و320 ميجاوات

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تستهدف رفع قدرات بطاريات تخزين الطاقة لتصل إلى 9 آلاف و320 ميجاوات خلال العامين المقبلين، في إطار خطة شاملة لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية ودعم الاعتماد على الطاقات المتجددة.

للتفاصيل اضغط هنا.





وقف استقبال الطلبات.. قرار جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء

بدأت المراكز التكنولوجية بمحافظة القاهرة، في تطبيق قرار جديد بشأن التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

للتفاصيل اضغط هنا.





وزيرة التنمية المحلية تعلن إنشاء شبكة وطنية مصرية لمدن التعلم

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، احتفالية انضمام ثلاث مدن مصرية جديدة إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2025.

للتفاصيل اضغط هنا.





وزارة العمل تواصل تسهيل الإجراءات للمستثمرين لاستخراج تصاريح عمل الأجانب

استقبل وزير العمل محمد جبران، وفدًا من إدارة شركة بناء الطاقة الصينية باور تشاينا العاملة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار متابعة تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وحرص الوزارة على تصحيح الأوضاع القانونية داخل مواقع العمل.

للتفاصيل اضغط هنا.





مطالب برلمانية بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالإسراع في تنفيذ وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، موجِّهًا الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعته الدقيقة والمستمرة لهذا الملف المهم.

للتفاصيل اضغط هنا.





انضمام 3 مدن مصرية جديدة إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، احتفالية انضمام ثلاث مدن مصرية جديدة إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2025، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ولفيف من قيادات الوزارتين والمحافظات المعنية ونواب المحافظين واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

للتفاصيل اضغط هنا.





يربط الإسكندرية وبورسعيد.. النقل تخطط لإنشاء خط رابع من القطار السريع

تعتزم وزارة النقل تنفيذ الخط الرابع لشبكة القطار السريع (بورسعيد - أبو قير بالإسكندرية).

للتفاصيل اضغط هنا.





إقامة 3 مجمعات جديدة.. رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 عقود لمشروعات صناعية باستثمارات 1.15 مليار دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقود إنشاء ثلاثة مشروعات صناعية كبرى داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا–مصر" بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بين شركة "تيدا–مصر" وكلٍّ من شركات: مجموعة "شين فينج مينج" الصينية (Xin Feng Ming Group)، و"تشاويانج لانجما للإطارات (Chaoyang Langma Tire)، و"تونج لينج جييا للتكنولوجيا الحيوية (Tongling Jieya Biotechnology)، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 1.15 مليار دولار.

للتفاصيل اضغط هنا.



