نفي الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، الأنباء المتداولة حول وجود عجز في مستحضرات نزلات البرد أو أدوية الأمراض المزمنة، موضحاً أن كافة الصيدليات والأسواق على مستوى الجمهورية تشهد حالة من الاستقرار والانتظام في التوريد.

وقال مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية خلال تصريحاته لفضائية "إكسترا نيوز"، إن الهيئة تعمل وفق خطة استباقية تبدأ قبل حلول فصل الشتاء، إذ يتم تكثيف المتابعة لجميع الأدوية المتعلقة بالإنفلونزا، ونزلات البرد، والمستحضرات المعززة للمناعة، لضمان توافرها بما يواكب الزيادة الطبيعية في الطلب خلال هذا الموسم.

وأوضح مساعد رئيس الهيئة أن هناك رقابة صارمة على المخزون الاستراتيجي سواء من المنتجات النهائية أو المواد الخام داخل المصانع وشركات الإنتاج، مؤكدا أن هذا المخزون يكفي لتغطية احتياجات السوق لمدد تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر.

وأشار رجائي إلى أن المنظومة الدوائية في مصر تعتمد على تعدد البدائل، فليس هناك دواء مسجل بمفرده، بل تتوفر دائما "مثائل" تحتوي على نفس المادة الفعالة بنفس الكفاءة، مشددا على أن الهيئة تتدخل فورا لمراجعة خطوط التوزيع في حال رصد أي نقص مؤقت في منطقة جغرافية معينة لضمان وصول الدواء لمستحقيه.

وأضاف أن الهيئة تولي اهتماما خاصا بـ 18 مجموعة علاجية أساسية، إذ تتابع عمل خطوط الإنتاج بشكل مستمر لضمان التوزيع الأفقي العادل للأدوية بين كافة المحافظات، بما يمنع حدوث أي أزمات في فترات الذروة أو الأعياد.

وذكر أن الهيئة تتيح قنوات مباشرة للمواطنين للإبلاغ عن أي صعوبات في الحصول على الدواء، وذلك عبر الخط الساخن (15301)، أو من خلال خدمة "توافر" على الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يتم توجيه المواطن لأقرب مكان يتوفر فيه الدواء المطلوب .

