شهدت حلقة الإعلامية لميس الحديدي حالة من التوتر والارتباك على الهواء مباشرة، مما دفعها لاتخاذ قرار استثنائي بإنهاء برنامج "الصورة" المذاع على قناة "النهار" قبل موعده المحدد، وذلك تأثراً باستقبال المنتخب المصري هدفاً في مباراته ضد زيمبابوي ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025.

قالت الحديدي، في تعليقها الأول على أحداث اللقاء، خلال تقديمها برنامج الصورة، المذاع علي النهار ، إن الهدف الذي سكن شباك الفراعنة "ليس له أي داعٍ"، واصفةً الواقعة بأنها نتيجة خطأ دفاعي جسيم وواضح للعيان، وأبدت استياءها من تكرار مثل هذه الثغرات في افتتاحية المشوار الإفريقي.

وذكرت أنها تشعر بحالة من عدم التركيز بسبب سير المباراة، حيث صرحت لمشاهديها: "متبقي خمس دقائق على نهاية وقت البرنامج، لكنني سأنهي الحلقة الآن؛ فأنا في حالة توتر شديدة ولا أستطيع المواصلة"، معتذرةً للجمهور عن هذا التصرف الذي أكدت أنه ليس من عادتها المهنية، مرجعةً السبب إلى الضغط العصبي الذي شعرت به مع اقتراب زيمبابوي من تسجيل هدف ثانٍ.

تحليل الأداء الفني والنتائج

أشارت لميس الحديدي إلى أن أداء المنتخب القومي اتسم بالعشوائية وغياب الانضباط التكتيكي، لافتةً إلى وجود أزمة حقيقية في دقة التمريرات وبناء الهجمات، حيث قالت: "هناك مشكلة كبيرة، فنحن لا نصل للمرمى بشكل فعال، وحتى حين نصل، نفتقد للمسة التهديفية الحاسمة".

وتابعت منتقدةً المستوى العام للمباراة، حيث رأت أن منتخب زيمبابوي هو "أضعف فرق المجموعة"، ومع ذلك نجح في إحراج المنتخب المصري وتهديد مرماه بأكثر من فرصة محققة، محذرةً من استمرار هذا التراجع في المباريات المقبلة.