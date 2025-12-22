كتبت - داليا الظنيني:

أعربت الدكتورة فاتن إبراهيم، والدة السباح الراحل يوسف محمد، عن تقديرها العميق لقرار النيابة العامة بإحالة المتهمين في واقعة الإهمال الجسيم التي أودت بحياة نجلها إلى المحاكمة، مؤكدة أن مجهودات النيابة كانت على قدر تطلعاتها في كشف الحقائق.

وقالت والدة السباح الراحل يوسف محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إنها كانت تنتظر بفارغ الصبر تقرير الطب الشرعي الذي حسم الجدل وأثبت سلامة نجلها من أي أمراض أو مواد منشطة، مشيرة إلى أن قرار الأسرة بالموافقة على تشريح الجثمان كان مفتاح تبرئته أمام الرأي العام.

وأضافت أن هذا التقرير أثلج صدرها وأكد براءة يوسف من أي ادعاءات، معتبرة أن الجميع أمام القانون سواسية، إذ لم يستثنِ بيان النيابة أي مقصر، بدءا من المسؤولين الصغار وصولاً إلى القيادات، لإحالتهم جميعا إلى المحاكمة الجنائية.

وتابعت في رسالة مؤثرة وجهتها لنجلها الراحل: "أعتذر لك يا حبيبي عما تعرضت له، لكن دماءك لن تضيع هباءً، فالنيابة والقضاء سيعيدان حقك في الدنيا، وأحتسبك عند الله شهيداً في الجنة".

واختتمت الدكتورة فاتن إبراهيم أن بيان النيابة العامة كان بمثابة البلسم الذي "برد قلبها"، مشددة على ثقتها الكاملة في القضاء المصري لاستكمال مسيرة العدالة ومحاسبة كل من تسبب في هذه الفاجعة.

