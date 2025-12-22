إعلان

الرئيس السيسي: العلاقات بين مصر وتنزانيا نموذجًا للتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية

كتب : أحمد العش

08:21 م 22/12/2025

الرئيس السيسي والتنزانية سامية حسن

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع الدكتورة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قدم التهنئة للرئيسة التنزانية بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية، وكذلك على استكمال انتخاب البرلمان وتشكيل الحكومة، مشيدًا بما تشهده العلاقات بين مصر وتنزانيا من تطور ملحوظ، والتي تعبر نموذجًا للتعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وأكد الرئيس السيسي حرص البلدين على تعزيز التشاور السياسي المشترك.

من جانبها، أعربت الرئيسة التنزانية عن تقديرها لتهنئة الرئيس السيسي، مؤكدة اعتزاز تنزانيا حكومةً وشعبًا بالدعم الذي تقدمه مصر في مختلف المجالات، ومبدية تطلعها إلى استقبال الرئيس السيسي في تنزانيا في أقرب فرصة ممكنة لزيارة تنزانيا وافتتاح سد جوليوس نيريري، إذ أعربت الرئيسة التنزانية في هذا الصدد عن خالص تقديرها لجهود الرئيس السيسي التي ساهمت في استكمال مشروع السد الضخم.

وأضاف السفير محمد الشناوي، أن الاتصال تناول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ جرى التأكيد على أهمية تعزيز التبادل التجاري ومواصلة اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف.

وأكد الرئيس السيسي استعداد مصر لدفع المزيد من الاستثمارات المصرية إلى السوق التنزانية والمساهمة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية هناك، وهو ما رحبت به الرئيسة التنزانية، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية واسعة يتعين على الشركات المصرية الاستفادة منها بما يعزز التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين.

تنزانيا السيسي سامية حسن عبدالفتاح السيسي

