إعلان

الشعب الجمهوري: تعديل قانون المهن الرياضية يكرس ولاية الدولة على المهن الحرة

كتب : نشأت علي

12:23 م 22/12/2025

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، استجابة لرئيس مجلس الوزراء بتغيير مسمى كليات التربية الرياضية، إلى كليات العلوم الرياضية، وهو ما فتح العديد من التخصصات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

وأكد النائب، أن التعديل يكرس ولاية الدولة على المهن الحرة، قائلا: والنقابة هي التي تحدد من ينتمي إليها.

وأشار إيهاب وهبة، إلى أنه من بين إيجابيات تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، التنسيق بين المهن الرياضية، والمجلس الأعلى للجامعات، قائلا: "علشان مش كل من هب ودب يقول أنا معايا تخصص".

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس الأعلى للجامعات هو الذي يحدد هذه التخصصات التي تنضم إلى النقابة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ قانون المهن الرياضية المهن الحرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
منها الأهلي ومصر.. انخفاض مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم بالبنوك
قمة تاريخية جديدة.. الذهب يقفز إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة