مستقبل وطن: الرياضة تحولت إلى صناعة مهمة تدر ربحا

كتب : نشأت علي

12:17 م 22/12/2025

حسام الخولي

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن الرياضة تحولت إلى صناعة مهمة تدر ربحا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

وأشار النائب، إلى أنه في حال التركيز والاهتمام بقطاع الرياضة باعتباره صناعة مهمة، يؤدي لمكاسب كثيرة للدولة.

من جانبه أكد النائب مصطفى محمود شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يتوافق مع رؤية القيادة السياسية للنهوض بالرياضة.

وأشار إلى أن التعديل خطوة مهمة لتطوير الإطار المؤسسي لنقابة المهن الرياضية، للاستفادة من الكفاءات الرياضية.

حسام الخولي الهيئة البرلمانية حزب مستقبل وطن

