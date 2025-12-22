إعلان

تعديلات جديدة على قطارات القاهرة - طنطا.. تفاصيل

كتب : محمد نصار

11:09 ص 22/12/2025

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة/ طنطا والعكس، في إطار خطة تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

تفاصيل الخدمة الجديدة

تكوين القطار: جرار واحد، عربة قوى، و6 عربات ثالثة مكيفة.

مواعيد التشغيل

اعتبارًا من 20 ديسمبر 2025، يتم تشغيل القطار رقم 1117 (ثالثة مكيفة) من القاهرة إلى طنطا، حيث يقوم من القاهرة الساعة 8:45 صباحًا ويصل إلى طنطا الساعة 10:25 صباحًا، وفقًا للجدول المعلن.

كما يتم تشغيل القطار رقم 1116 (ثالثة مكيفة) من طنطا إلى القاهرة، حيث يقوم من طنطا الساعة 11:10 صباحًا ويصل إلى شبرا الخيمة الساعة 12:20 ظهرًا، طبقًا للجدول المعتمد.

إيقاف التشغيل

يتم إيقاف تشغيل القطارين 1117 و1116 أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

الهيئة القومية لسكك حديد طنطا قطارات

