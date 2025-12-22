أصدرت الهيئة العامة للنقل النهري، بيانًا أكدت فيه أنه في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم وقع حادث تصادم بين ٢ فندق عائم بمنطقه هويس اسنا.

وأوضحت الهيئة أن ذلك جاء أثناء تحرك الفندق المسمى أوبرا من أسوان إلى الأقصر وبعد عبوره هويس اسنا بمسافه 2 كم فوجئ بقيام سائق الباخرة بوريفاج المتحرك من الأقصر في اتجاه أسوان بعمل مناوره حادة من أمامه مخالفًا قواعد الملاحة بإعطاء أولويه المرور للفندق المبحر "المتحرك مع اتجاه حركه المياه" للوقوف على مرسى الحديقة الدولية.

ونتج عن الحادث انبعاج بمقدمه الفندق أوبرا وتهشم ٣ كبائن من الفندق بوريفاج، ووفاة إحدى النزيلات من الباخرة بوريفاج وتم سحب وإيقاف رخصه قائد الفندق بوريفاج وإحالة الواقعة للنيابة المختصة.