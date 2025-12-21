هل تسبب النمل الأبيض في انهيار المباني بقرى الأقصر؟.. الزراعة توضح

أكد المهندس محمد فؤاد، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن حشرة النمل الأبيض هي كائن طبيعي متواجد في المناطق الجبلية وليست ظاهرة طارئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هذه الحشرة تعيش في أعماق التربة وتتغذى على المواد المحتوية على السليلوز كالخشب.

وأوضح فؤاد أن خطورة هذه الآفة تتركز بشكل أساسي على المنشآت الخشبية، مشيرًا إلى أنها "قد تُضعف تلك المنازل بمرور الزمن وتجعلها عُرضة للانهيار".

وتابع أن المباني المشيدة من الخرسانة المسلحة لا تشكل بيئة جاذبة للنمل الأبيض ولا تتأثر بأنشطته التدميرية.

وأكد وكيل الوزارة أن عمليات المكافحة مستمرة بشكل دوري، نافيًا ما يُشاع عن تسبب النمل الأبيض في الحوادث الأخيرة لانهيار منازل بالقرى.

وأشار إلى أن "السبب الحقيقي يعود إلى قدم وتهالك تلك المباني، وليس لهذا الكائن أي صلة بالحادث".

ولفت المهندس محمد فؤاد إلى استعداد الأجهزة المختصة للتعامل السريع مع أي بلاغات، داعيًا المواطنين للإبلاغ الفوري حال الاشتباه بوجود نشاط للنمل الأبيض تحت منازلهم، خاصة القديمة منها.