مصر ترفع قدرات تصدير الكهرباء للأردن إلى 400 ميجاوات بعقد جديد

كتب : محمد صلاح

10:36 م 21/12/2025

الربط الكهربائي

تستعد مصر والأردن لتوقيع عقد جديد لتوريد الطاقة الكهربائية، في خطوة تعكس تعميق التعاون الإقليمي في مجال الطاقة وتعزيز موثوقية الربط الكهربائي بين البلدين، بحسب مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر لمصراوي، أن العقد المرتقب سيُوقَّع من قبل رئيسي الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، ويتضمن توريد قدرات كهربائية تصل إلى 400 ميجاوات، بما يمثل زيادة محتملة عن المستويات الحالية.

وأكدت المصادر، أن الأردن يحصل حاليًا على كميات من الكهرباء المصرية تتراوح بين 150 و200 ميجاوات، وهي نفس المعدلات التي تم توريدها خلال العام الماضي، في إطار اتفاقات قائمة تعتمد على احتياجات الشبكة الأردنية وأحمال الذروة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الأردن يشتري الطاقة الكهربائية من مصر بأسعار تتراوح بين 2 و2.5 مليون دولار شهريًا، ما يعكس تنافسية السعر المصري مقارنة ببدائل أخرى، خاصة في ظل توافر قدرات توليد كبيرة واستقرار الشبكة القومية للكهرباء.

ويأتي العقد الجديد في سياق توجه مصر لتعظيم الاستفادة من فائض قدرات التوليد، ودعم مكانتها كمركز إقليمي لتبادل وتجارة الطاقة، إلى جانب تعزيز الاعتماد المتبادل بين شبكات الكهرباء العربية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل تكاليف الإمداد للطرفين.

الربط الكهربائي تصدير الكهرباء الأردن كهرباء مصر

