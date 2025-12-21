شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مسرور بارزاني رئيس حكومة كردستان - العراق.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل والمستمر للعراق ولوحدة أراضيه

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مسرور بارزاني رئيس حكومة كردستان - العراق، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، ورايبوار أحمد، وزير داخلية إقليم كردستان العراق، ومحسن كمال، رئيس جهاز مخابرات إقليم كردستان العراق.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع أول أيام بداية فصل الشتاء، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب أنحاء البلاد، وسط أجواء شتوية واضحة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الطقس يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر مع أجواء معتدلة نهارًا، مشيرة إلى أن الطقس سيكون معتدل الحرارة نهارًا على معظم المناطق.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الإسكان: حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة، وذلك في ضوء ظروف العمل ومتطلباته خلال الفترة المقبلة.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

برلماني: خسائر سرقة الكهرباء بلغت 50 مليار جنيه.. والتعديلات تفرض الردع

أعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الكهرباء، مؤكدًا أن الواقع العملي كشف عن تفاقم ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على التيار وتطور أساليبها؛ مما ألحق أضرارًا مالية وفنية جسيمة بسلامة الشبكات واستدامة المرفق.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

صور.. مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية بمقرها الحالي بالكيان العسكري مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين لهذا العام من الدفعة (122) حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية، لتعلن انضمام جيل جديد يحمل شرف ومسؤولية الدفاع عن الوطن.

وتضمنت المراسم استعراض حرس الشرف والموسيقات العسكرية احتفالًا باستقبال الدفعات الجديدة أعقبه اصطفاف الطلبة الجدد داخل أرض الطابور.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الحكومة ترفض فصل الموظف الذي يقوم بتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون

اقترح النائبان نشأت حتة وعبد الدايم نصير، عضوا مجلس الشيوخ، فصلَ الموظف الذي لا يبلغ عن مخالفات الكهرباء رغم علمه بذلك.

ورفضت الحكومة المقترح؛ حيث قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "العقوبة الإدارية سيتم توقيعها بمعرفة الجهة الإدارية دون الحاجة إلى استحداثها في تشريع جديد".

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تحذير لحالات الأنفلونزا.. 12 علامة "خطيرة" تستدعي التوجه للمستشفى فورًا

حدد الدليل الإرشادي للتعامل مع حالات الأنفلونزا الموسمية، والأمراض التنفسية الحادة، الذي أعده الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، 12 علامة تحذيرية تستدعي التوجه إلى المستشفى على الفور للحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الإيجار القديم.. متى تنتهي لجان حصر المناطق من أعمالها في القاهرة؟

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، آخر التطورات الخاصة بأعمال لجان حصر المناطق وفق تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه بشكل رسمي اعتبارًا من شهر أغسطس الماضي.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن لجان حصر المناطق التي تم تشكيلها داخل العاصمة القاهرة تعمل بشكل مكثف خلال الفترة الحالية من أجل سرعة الانتهاء من أعمالها ونشر تصنيف المناطق في الجريدة الرسمية.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"الشيوخ" يقر عقوبة سرقة الكهرباء.. وفوزي: التزام المواطن يغني عن التطبيق

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، نص المادة الخاص بالصلح في قضايا الاستيلاء وسرقة التيار الكهربائي.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا