كشفت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والمشرف على المجلس القومي للسكان، عن آخر مستجدات الوضع الديموغرافي في مصر، مشيرة إلى أن الدولة تواجه تحديات جسيمة نتيجة وصول عدد السكان بالداخل إلى 108.5 مليون نسمة، بزيادة نصف مليون نسمة خلال 120 يوماً فقط، مما يضاعف الأعباء على المرافق العامة والقطاع الصحي.

وًقالت الألفي، في لقاء ببرنامج "أحداث الساعة" على شاشة "إكسترا نيوز"، إن العام الماضي شهد انخفاضاً تاريخياً في عدد المواليد السنوي ليتراجع إلى 1.96 مليون مولود مقارنة بـ 2.7 مليون في أعوام سابقة، معتبرة أن هذا التحول يثبت فاعلية التحركات الحكومية رغم الحاجة لتسريع وتيرة الإنجاز.

وأضافت أن الزيادة السكانية تأثرت أيضاً بمعدلات الإنجاب المرتفعة بين المقيمين غير المصريين نتيجة ظروف النزوح، وهو ما استدعى دمجهم بشكل كامل ضمن برامج تنظيم الأسرة لضمان السيطرة على المتغيرات السكانية.

وذكرت أن خطة المواجهة حتى عام 2027 ترتكز على أربعة مسارات تشمل: المنظومة الصحية الحكومية، القطاع الخاص، المؤسسات الجامعية، والتعامل المباشر مع غير المصريين، سعياً لتحقيق التوازن السكاني المنشود.

وأشارت إلى أن الدولة لا تكتفي بالتوعية، بل تضخ استثمارات هائلة لتطوير أكثر من 5 آلاف مركز رعاية أولية ورفع كفاءة المستشفيات، مع تفعيل العيادات المتنقلة لتصل بخدماتها إلى المناطق النائية والتجمعات العمالية والنوادي.