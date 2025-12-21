أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن المتابعة المستمرة لمساحة ومنسوب بحيرة سد النهضة من خلال صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار التشغيل المحدود لبعض التوربينات العلوية بالسد، مع التوقف التام للتوربينين المنخفضين، وهو ما ينعكس بوضوح على مستويات التخزين والتصرفات المائية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح شراقي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن منسوب بحيرة سد النهضة انخفض مترًا واحدًا فقط حتى 19 ديسمبر الجاري مقارنة بالحد الأقصى الذي سجله في سبتمبر 2025، ليصل المنسوب الحالي إلى 639 مترًا فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين يقدر بنحو 62 مليار متر مكعب، وهو ما يؤكد محدودية التشغيل خلال الأسابيع الماضية.

وأشار إلى أن صور الأقمار الصناعية تظهر غياب الدوامات المائية الواضحة في أحواض التهدئة، وهو ما يعتبر دليلاً مباشرًا على عدم التشغيل المنتظم للتوربينات، خاصة التوربينات المنخفضة التي ما زالت متوقفة تمامًا، على عكس ما قد يُروج بشأن التشغيل الكامل للسد.

وأضاف عباس شراقي أن معدل الإيراد المائي عند سد النهضة بلغ خلال شهري نوفمبر وديسمبر الجاري نحو 90 مليون متر مكعب يوميًا و40 مليون متر مكعب يوميًا على الترتيب، وهي كميات لا تكفي لتشغيل توربينين لمدة 12 ساعة يوميًا.

ولفت إلى أنه في حال تشغيل نصف عدد التوربينات لمدة 12 ساعة يوميًا، كان يتطلب الأمر سحب أكثر من 150 مليون متر مكعب يوميًا إضافية بخلاف الإيراد اليومي، على مدار نحو 50 يومًا، بإجمالي يصل إلى 8 مليارات متر مكعب.

وبين شراقي أنه وفقًا لهذا السيناريو، كان من المفترض أن ينخفض منسوب البحيرة إلى نحو 636 مترًا فوق سطح البحر، إلا أن المنسوب ما زال عند 639 مترًا، وهو ما يعزز التأكيد على أن التشغيل لا يزال محدودًا ولم يصل إلى المستويات المعلنة.

وأكد الدكتور عباس شراقي في ختام منشوره على أن تشغيل التوربينات أو توقفها لن يؤثر على إجمالي كمية المياه التي تصل إلى مصر على مدار العام، موضحًا أنه في حال عدم وصول المياه بشكل منتظم عبر التوربينات خلال الأشهر المقبلة، فإنها ستصل لاحقًا من خلال بوابات المفيض قبل موسم الأمطار في يوليو القادم، بإذن الله، مختتمًا حديثه بالدعاء: «حفظ الله مصر».

