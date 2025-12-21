قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، إنه يرى أن مقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخير والذي تناول المؤشرات الاقتصادية المستقبلية، يشير من وجهة نظره إلى نهاية مرحلة.

وأضاف الجلاد، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "قراءتي للمقال... بعتقد أنه مقال تسليم وتسلم... وأن هذه الحكومة سوف تتغير بالكامل برئيسها".

وأكد الجلاد أن هذا القرار المتوقع سيكون "صائبًا 100%"، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء الأزمات التي تشهدها مصر في رأيه يعود إلى أداء الحكومة الحالية.

وأوضح أنه على الرغم من وجود بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي يذكرها البعض، إلا أن هذه الأرقام "دائمًا... بنقيسها من أحوال المواطن المصري الاقتصادية سواء في دخله، في الأسعار، في التضخم، في فرص العمل".

وتابع رئيس تحرير مؤسسة أونا أن هذه المؤشرات الإيجابية "لم تصب في صالح المواطن بشكل ملموس حتى هذه اللحظة".

وأشار إلى أن تبرير الأداء بالظروف الخارجية الصعبة مثل جائحة كورونا والأزمة العالمية وحرب غزة، لا يعفي من مسؤولية الإدارة.

وشدد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد الرأي العام المصري يظهر "عدم رضا الكثيرين من الشعب المصري عن أداء الحكومة"، مؤكدًا على أن تغيير الحكومة برأيه أصبح ضرورة لاستعادة الثقة ومواجهة التحديات القائمة.