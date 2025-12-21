حدث في منتصف الليل| حقيقة رفع أسعار البترول قريبًا.. وتحرك عاجل لمساعدة أم عرضت أطفالها للبيع
كتب- عمرو صالح:
شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي
وزير العمل يعلن توفير فرصة عمل وإعانة مالية لأم عرضت أطفالها للبيع
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن تدخل الوزارة في الحالات الإنسانية الطارئة مثل حالة السيدة أميرة عبد المحسن ليس أمرًا جديدًا، بل هو واجب وطني تتحمله الحكومة تجاه مواطنيها.
هل تشهد أسعار اللحوم زيادة في رمضان؟.. الزراعة تُجيب
أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أن أسعار جميع المنتجات الحيوانية من اللحوم والألبان والبيض تشهد استقرارًا واضحًا في الأسواق.
متسابق بـ "دولة التلاوة": أتجنب المشروبات الباردة والتوابل الحارة للحفاظ على الصوت
أكد المتسابق أشرف سيف صابر، خلال مشاركته في المراحل النهائية لبرنامج المسابقات القرآنية الكبرى "دولة التلاوة"، أن المرحلة الثالثة من التحدي تختلف بشكل كبير وتتطلب استعدادًا خاصًا والتزامًا دقيقًا للحفاظ على جودة الأداء الصوتي وروعة التلاوة.
تحرك عاجل من صندوق الإسكان الاجتماعي لمساعدة أم عرضت أطفالها للبيع
قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنها تتابع شخصيًا حالة الأم التي ظهرت في فيديو متداول تبكي وتعرض أطفالها الأربعة للبيع بسبب ظروفها المعيشية الصعبة، مؤكدة أن الدولة لن تترك أبناءها وتتحرك فورًا لتقديم الدعم العاجل في مثل هذه الحالات الإنسانية.
الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية لمدة 10 أيام.. وانخفاض شديد في الحرارة ليلًا
أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة من الاستقرار الجوي سيسود أغلب أنحاء الجمهورية خلال الأيام العشرة المقبلة.
"إير كايرو" تصدر توضيحاً بشأن ملابسات تأخير إحدى رحلاتها الجوية
أصدرت شركة «إير كايرو»، التابعة لوزارة الطيران بيانًا، ردًا على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأخر إحدى رحلاتها الجوية المتجهة من جدة إلى القاهرة، قبل أمس الخميس، والتي أُشيع أن تأخيرها امتد إلى 21 ساعة.
حزمة خدمات اجتماعية وترفيهية جديدة للأطباء البيطريين -(تفاصيل)
انعقد اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء البيطريين اليوم السبت، في إطار حرصها على رعاية مصالح الأطباء البيطريين وتطوير الأداء النقابي، إذ ناقش الاجتماع عددا من الملفات النقابية والخدمية المهمة، وانتهى باتخاذ مجموعة من القرارات الداعمة للزملاء.
وزير البترول يوضح حقيقة رفع أسعار البترول قريبًا ويعلق على اتفاقية الغاز مع إسرائيل
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة تعمل على تأمين احتياجات الطاقة بالكامل من خلال تنويع المصادر وتعزيز الإنتاج المحلي.