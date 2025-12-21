شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن تدخل الوزارة في الحالات الإنسانية الطارئة مثل حالة السيدة أميرة عبد المحسن ليس أمرًا جديدًا، بل هو واجب وطني تتحمله الحكومة تجاه مواطنيها.

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أن أسعار جميع المنتجات الحيوانية من اللحوم والألبان والبيض تشهد استقرارًا واضحًا في الأسواق.

أكد المتسابق أشرف سيف صابر، خلال مشاركته في المراحل النهائية لبرنامج المسابقات القرآنية الكبرى "دولة التلاوة"، أن المرحلة الثالثة من التحدي تختلف بشكل كبير وتتطلب استعدادًا خاصًا والتزامًا دقيقًا للحفاظ على جودة الأداء الصوتي وروعة التلاوة.

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنها تتابع شخصيًا حالة الأم التي ظهرت في فيديو متداول تبكي وتعرض أطفالها الأربعة للبيع بسبب ظروفها المعيشية الصعبة، مؤكدة أن الدولة لن تترك أبناءها وتتحرك فورًا لتقديم الدعم العاجل في مثل هذه الحالات الإنسانية.

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة من الاستقرار الجوي سيسود أغلب أنحاء الجمهورية خلال الأيام العشرة المقبلة.

أصدرت شركة «إير كايرو»، التابعة لوزارة الطيران بيانًا، ردًا على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأخر إحدى رحلاتها الجوية المتجهة من جدة إلى القاهرة، قبل أمس الخميس، والتي أُشيع أن تأخيرها امتد إلى 21 ساعة.

انعقد اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء البيطريين اليوم السبت، في إطار حرصها على رعاية مصالح الأطباء البيطريين وتطوير الأداء النقابي، إذ ناقش الاجتماع عددا من الملفات النقابية والخدمية المهمة، وانتهى باتخاذ مجموعة من القرارات الداعمة للزملاء.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة تعمل على تأمين احتياجات الطاقة بالكامل من خلال تنويع المصادر وتعزيز الإنتاج المحلي.