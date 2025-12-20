أكد العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن الضربات الأمريكية الأخيرة على مواقع داعش في سوريا جاءت انتقاماً لمقتل ثلاثة أمريكيين في هجوم نفذه عنصر من هيئة تحرير الشام يوم 13 ديسمبر.

وقال راغب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن العملية شملت حملات مشتركة مع الأمن السوري أسفرت عن قتل أو القبض على 23 عنصراً من داعش، مضيفًا أن الضربة الجوية استهدفت 85 موقعًا في البادية السورية بثلاث محافظات هي دير الزور والرقة والحسكة.

أوضح راغب أن الضربة استخدمت 7 طائرات أمريكية من طراز A-15 وA-10 بالإضافة إلى أباتشي انطلقت من الأردن، مشيرًا إلى مشاركة طيران أردني واستخدام منصات هيمارس من قاعدة الشدادي وقنابل عالية الدقة مثل GBU-53.

وتابع العميد سمير راغب أن المنفذ كان من داخل الجهاز الأمني السوري، مؤكدًا أن الإدارة السورية تسيطر فعلياً على نحو 25% فقط من مساحة البلاد، بينما المناطق الشرقية والشمالية الشرقية خارج سيطرتها الكاملة.

أكد راغب، أن داعش لا يزال يمتلك قدرة على التخندق والتمدد رغم الضربات، مشددًا على أن الفكرة الداعشية باقية وأن الضربات الجوية وحدها لا تقضي على التنظيم دون عمل بري فعال.