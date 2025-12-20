أوضح اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم للمشاركين في منتدى الشراكة "روسيا إفريقيا" بشأن الملف الإثيوبي، جاءت حاسمة ومباشرة ولا تحتمل أي تفسيرات مغلوطة.

قال "ربيع"، خلال حواره لبرنامج الصورة، المذاع على قناة النهار، إن الجانب المصري التزم أقصى درجات ضبط النفس، حيث لم يصدر عن أي مسؤول مصري طوال الشهر الماضي أي تهديد صريح تجاه إثيوبيا، مشيراً إلى أن أديس أبابا هي الطرف الذي يصر على التصعيد اللفظي.

وأضاف أن البيان الأخير للخارجية الإثيوبية اتهم مصر بتبني "عقلية استعمارية"، وهو ادعاء يتنافى مع حقائق التاريخ التي تؤكد أن مصر لم تكن يوماً دولة مستعمرة، بل هي دائماً ما تدعو للتفاوض والحلول السلمية.

وأكد الخبير الاستراتيجي أن مسار المفاوضات امتد لـ 13 عاماً دون الوصول إلى نتائج ملموسة بسبب التعنت الإثيوبي المستمر، لافتاً إلى أن أديس أبابا شرعت في بناء السد بشكل أحادي، ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي الذي يلزم الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بمبدأ الإنصاف وعدم الإضرار.

وذكر أن المفاوضات ظلت لسنوات طويلة في إطار ثنائي، ولم يشهد الملف تدخلاً دولياً جدياً إلا في عهد الرئيس الأمريكي السابق "ترامب"، حيث كانت الأطراف قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لولا انسحاب إثيوبيا المفاجئ.