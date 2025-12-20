إعلان

خبير استراتيجي: أديس أبابا تتبنى لغة التصعيد.. ومصر متمسكة بالشرعية الدولية في ملف السد

كتب : داليا الظنيني

10:45 م 20/12/2025

اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضح اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم للمشاركين في منتدى الشراكة "روسيا إفريقيا" بشأن الملف الإثيوبي، جاءت حاسمة ومباشرة ولا تحتمل أي تفسيرات مغلوطة.

قال "ربيع"، خلال حواره لبرنامج الصورة، المذاع على قناة النهار، إن الجانب المصري التزم أقصى درجات ضبط النفس، حيث لم يصدر عن أي مسؤول مصري طوال الشهر الماضي أي تهديد صريح تجاه إثيوبيا، مشيراً إلى أن أديس أبابا هي الطرف الذي يصر على التصعيد اللفظي.

وأضاف أن البيان الأخير للخارجية الإثيوبية اتهم مصر بتبني "عقلية استعمارية"، وهو ادعاء يتنافى مع حقائق التاريخ التي تؤكد أن مصر لم تكن يوماً دولة مستعمرة، بل هي دائماً ما تدعو للتفاوض والحلول السلمية.

وأكد الخبير الاستراتيجي أن مسار المفاوضات امتد لـ 13 عاماً دون الوصول إلى نتائج ملموسة بسبب التعنت الإثيوبي المستمر، لافتاً إلى أن أديس أبابا شرعت في بناء السد بشكل أحادي، ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي الذي يلزم الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بمبدأ الإنصاف وعدم الإضرار.

وذكر أن المفاوضات ظلت لسنوات طويلة في إطار ثنائي، ولم يشهد الملف تدخلاً دولياً جدياً إلا في عهد الرئيس الأمريكي السابق "ترامب"، حيث كانت الأطراف قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لولا انسحاب إثيوبيا المفاجئ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع مركز الدراسات الاستراتيجية الأكاديمية العسكرية الرئيس عبدالفتاح السيسي منتدى الشراكة الروسية الأفريقية أديس أبابا إثيوبيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر