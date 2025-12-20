خبير بيئي: ذوبان القطبين ينذر بغرق جزر وتغيرات مناخية غير مسبوقة

أكد الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، أن ظاهرة الاحترار العالمي تسببت في ذوبان جليد القطبين الشمالي والجنوبي بشكل ملحوظ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا الذوبان أدى إلى ارتفاع حقيقي في منسوب مياه البحار والمحيطات، مما يهدد العديد من الجزر في مناطق مختلفة من العالم بالغرق.

وأشار الخبير البيئي إلى أن التغيرات المناخية غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الخليج العربي، مثل تساقط الثلوج أو ظهور الأعاصير، تُعد مؤشرًا مبكرًا على اضطرابات مناخية أوسع نطاقًا.

وتابع أن هذه الظواهر لم تعد استثنائية، بل أصبحت جزءًا مما وصفه بـ"الواقع المناخي الجديد" الذي ستضطر دول كثيرة للتعايش معه.

وأوضح علام أن السبب الرئيسي وراء هذه التحولات الخطيرة هو الانبعاثات والملوثات الصناعية التي تنتج عن الأنشطة البشرية.

وحذر من أن استمرار انبعاث هذه الملوثات دون رادع يعني تفاقم الظاهرة وحدوث كوارث بيئية أوسع، مؤكدًا أن ذوبان ما يقرب من 4 سنتيمترات فقط من جليد القطبين كان كافيًا لإطلاق سلسلة من التغيرات المناخية العنيفة التي نشهد آثارها الآن في أنحاء العالم.

وأكد الدكتور مجدي علام على أن الوقت قد حان للتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وتطبيق سياسات بيئية صارمة لتفادي أسوأ السيناريوهات المستقبلية التي تهدد استقرار المناخ والأمن البيئي للكوكب.