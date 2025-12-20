أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن علاقات الشراكة بين روسيا والدول الأفريقية تمتلك جذورًا تاريخية راسخة، خاصة مع مصر.

وأشار "حليمة"، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هذا التعاون يعود إلى فترات مبكرة ارتبطت بدعم قضايا التحرر وبناء مؤسسات الدولة.

وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد مسارًا جديدًا للتعاون، يستجيب لتعقيدات النظام الدولي متعدد الأقطاب، موضحًا أن هذا المسار يقوم على مبادئ التوازن والعدالة، ويتوافق بشكل كامل مع أجندة التنمية الخاصة بالاتحاد الأفريقي.

وأوضح نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن مجالات التعاون ذات الأولوية حاليًا تشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل، بالإضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأكد على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الطرفين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإمكانيات الهائلة التي تمتلكها القارة الأفريقية، والتي تؤهلها لتحقيق تنمية مستدامة.

وشدد حليمة على الدور الفاعل الذي لعبته مصر في إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية والعمل على تفعيلها، مشيرًا إلى أن هذا الدعم المصري يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول القارة.