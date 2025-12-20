إعلان

السفير صلاح حليمة: الطاقة والبنية التحتية محاور رئيسية للتعاون الروسي الإفريقي

كتب : داليا الظنيني

07:07 م 20/12/2025

السفير صلاح حليمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن علاقات الشراكة بين روسيا والدول الأفريقية تمتلك جذورًا تاريخية راسخة، خاصة مع مصر.

وأشار "حليمة"، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هذا التعاون يعود إلى فترات مبكرة ارتبطت بدعم قضايا التحرر وبناء مؤسسات الدولة.

وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد مسارًا جديدًا للتعاون، يستجيب لتعقيدات النظام الدولي متعدد الأقطاب، موضحًا أن هذا المسار يقوم على مبادئ التوازن والعدالة، ويتوافق بشكل كامل مع أجندة التنمية الخاصة بالاتحاد الأفريقي.

وأوضح نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن مجالات التعاون ذات الأولوية حاليًا تشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل، بالإضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأكد على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الطرفين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإمكانيات الهائلة التي تمتلكها القارة الأفريقية، والتي تؤهلها لتحقيق تنمية مستدامة.

وشدد حليمة على الدور الفاعل الذي لعبته مصر في إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية والعمل على تفعيلها، مشيرًا إلى أن هذا الدعم المصري يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول القارة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السفير صلاح حليمة روسيا الذكاء الاصطناعي منطقة التجارة الحرة الأفريقية المجلس المصري للشؤون الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد حرس الحدود.. كأس عاصمة مصر
الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر