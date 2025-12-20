رد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على الجدل الدائر حول صفقة الغاز مع إسرائيل وتوقيتها، معتبرًا أن تصريحات الجانب الإسرائيلي تهدف لـ"تسييس" صفقة تجارية بحتة.

وقال رشوان خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر": "اللي بيُسيس الموضوع هو نتنياهو، مش الجانب المصري.. ما فيش مسؤول سياسي مصري بيتكلم، إسرائيل أكبر رأس فيها نتنياهو بيتكلم".

وأضاف أن الدافع وراء ذلك هو الضغوط الأمريكية والمصالح الاقتصادية للشركة الأمريكية "شيفرون".

وتابع أن نتنياهو يحاول "كسر العزلة" الدولية التي يعاني منها، خاصة بعد انتقادات ترامب له، وغيابه عن الاجتماعات الإقليمية المهمة.

وأشار رشوان إلى شائعة متداولة حول لقاء السيسي بـ نتنياهو، قائلاً: "أنا بقول إشاعة.. لا أساس لها من الصحة".

وأكد أنه "لا يوجد أي ترتيب أو أي تخطيط" لمثل هذا اللقاء، رغم محاولات نتنياهو إظهار أن "شيئاً ما حصل" مع مصر.

وأكد رئيس الاستعلامات أن الصفقة في جوهرها "تجاري بحت، اقتصادي نعم"، لكنها "لا تأثير لها على السياسات المصرية" في الملف الفلسطيني.

ودعا المواطن المصري للاطمئنان، مشددًا: "الغاز اللي يكفينا للكهرباء أكبر 3 مرات من الغاز الإسرائيلي.. موجود ولا مش موجود دي مشكلتنا وقادرين نحلهاً".

اقرأ أيضا:

اعتمدنا على الشركات الوطنية.. مدبولي: مصر حققت طفرة في مجال البنية التحتية

يبدأ الأحد المقبل.. الأرصاد تكشف توقعات طقس شتاء 2025

مركز الفلك يصدر تقريرًا بشأن رؤية هلال شهر رجب

شريان جديد على النيل.. 15 صورة لمحور الفشن ببني سويف