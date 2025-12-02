البابا تواضروس يعود إلى مصر بعد إجراء متابعة طبية بالنمسا

كتب- عمرو صالح:

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء زيارته للنمسا، والتي أجرى خلالها المتابعة الطبية الدورية، وقام بعدد من الأنشطة الرعوية هناك.

ومن المنتظر أن يمارس البابا تواضروس عمله الرعوي كالمعتاد اعتبارًا من غدٍ الأربعاء.