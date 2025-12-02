إعلان

البابا تواضروس يعود إلى مصر بعد إجراء متابعة طبية بالنمسا

كتب : مصراوي

09:45 م 02/12/2025

قداسة البابا تواضروس الثاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- عمرو صالح:

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء زيارته للنمسا، والتي أجرى خلالها المتابعة الطبية الدورية، وقام بعدد من الأنشطة الرعوية هناك.

ومن المنتظر أن يمارس البابا تواضروس عمله الرعوي كالمعتاد اعتبارًا من غدٍ الأربعاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس يعود إلى مصر البابا تواضروس الثاني يعود من النمسا بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
عطل فني بالخط الثاني للمترو.. ويؤثر على الحركة في الاتجاهين
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض