التحصينات بـ41 جنيهًا.. جهود الحكومة لمكافحة الحمى القلاعية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلةً من الفيديوهات عبر منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لتسليط الضوء على الجهود الحكومية التي تبذلها الدولة لمواجهة الحمي القلاعية في مصر، والكشف عن آليات عمل حملات التحصين القومية، وتضمَّنت الفيديوهات لقاءً مع الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الذي كشف عن الخطة الاستراتيجية لحماية الثروة الحيوانية.

وصرح الأقنص، خلال الفيديوهات، بأن الهيئة تُجري تحصينًا دوريًّا ضد الحمى القلاعية، ينفذ كل أربعة أشهر بجميع محافظات الجمهورية، في إطار الخطة الاستراتيجية لحماية الثروة الحيوانية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة "الحمى القلاعية"؛ من خلال إجراء التحصين الدوري ضمن حملة "من باب لباب"، مع التزام الأطباء بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لتجنب انتشار المرض بين الحيوانات.

وأشار الأقنص إلى أن الوضع الوبائي لمرض الحمى القلاعية في مصر حاليًّا يُعد مستقرًّا، مؤكدًا أن الهيئة اتخذت استعدادات مكثفة لمواجهة هذا المرض الفيروسي العابر للحدود؛ حيث تضاعفت جهود التحصين بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وتم إجراء نحو 4 ملايين جرعة تحصين في الفترة ما بين نهاية شهر مايو وحتى شهر أغسطس؛ ليصل عدد جرعات التحصين إلى 2.8 مليون جرعة تحصين في بداية نوفمبر الجاري.

وأوضح الأقنص أن الحملة تهدف إلى تغطية كل الثروة الحيوانية بالتحصينات قبل نهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن ذروة انتشار المرض بين الحيوانات خلال فصل الشتاء، حيث يُعد مرضًا عابرًا للحدود ينتقل عن طريق الهواء، مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق تعاوني مع معهد المصل واللقاح؛ لتأمين وتوفير نحو 5 ملايين جرعة من اللقاحات اللازمة لمواجهة وعلاج الحمى القلاعية.

ولفت رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الانتباه إلى أحد المعوقات الرئيسية التي تواجه جهود الهيئة، وهي تكاسل بعض مربي الماشية عن متابعة جداول التحصين الدورية لحيواناتهم، مؤكدًا أن جميع التحصينات تُجرى بسعر رمزي للغاية لا يتخطى 41 جنيهًا مصريًّا للجرعة الواحدة، مشددًا على أن التكلفة الزهيدة لا تبرر التهاون في حماية الثروة الحيوانية.

ووجه رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية دعوة مباشرة إلى جميع مربي الماشية بضرورة الالتزام المطلق بالدورات التحصينية المقررة للحيوانات، مؤكدًا أن هذا الالتزام هو السبيل الأمثل لضمان حماية الحيوانات ورفع مناعتها بشكل فعال لمقاومة الفيروسات والأمراض الوبائية.