أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية بحتة تخضع لقواعد السوق ولا تحمل أي أبعاد سياسية.

وقال رشوان في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الدفعات تذهب مباشرة إلى شركة شيفرون الأمريكية، مضيفًا أن قيمة الصفقة 35 مليار دولار على 15 سنة، ومصر تحقق مكسباً يصل إلى 11 مليار دولار من إعادة التصدير.

أوضح رشوان أن الغاز الإسرائيلي لا يتجاوز 12-13% من احتياجات مصر، مشيرًا إلى أن بدائل الغاز السائل متوفرة بقدرات تغطي ثلاث أضعاف الكمية الإسرائيلية، مما يمنع أي إمكانية للضغط أو قطع الإمدادات.

وتابع رشوان أن صادرات الغاز الإسرائيلي لا تمثل أكثر من 6% من ناتجها المحلي، مؤكدًا أن الصفقة لا تدعم العدوان الإسرائيلي اقتصادياً كما يُروج البعض، خاصة مقارنة بالدعم الأمريكي المباشر الذي يفوق قيمتها بأضعاف.

وأكد رشوان، أن موقف مصر السياسي من القضية الفلسطينية ثابت ولم يتأثر، مشددًا على رفض التهجير القسري رغم الضغوط الهائلة التي تجاوزت بكثير أي تأثير اقتصادي للصفقة.

