افتتح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مشروع الصيانة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير مدرسة أحمد أبا زيد الرسمية للغات، وذلك في إطار جهود تحسين البنية التحتية للمدارس بالمحافظة وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي، مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومحمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، والمهندس أبو الحمد أبو الوفا، مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأشاد وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان بمستوى تجهيزات المدرسة، مؤكدين أن تطويرها وتحويلها إلى صرح تعليمي متميز يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تساعد التلاميذ على التحصيل الدراسي.

واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول مشروع الصيانة الشاملة بالمدرسة، التي تمتد على مساحة 1880 مترًا مربعًا، كما تضم المدرسة 450 طالبا وطالبة بمرحلة رياض الأطفال، و1092 طالبا وطالبة بالمرحلة الابتدائية.

وبحسب البيان، تم تطوير المبنى المدرسي وفقًا لمعايير الجودة، فضلا عن تحديث المرافق المختلفة بالمدرسة، والانتهاء من أعمال الدهانات والتشجير.