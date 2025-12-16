افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بمحافظة القليوبية، التي تعد إحدى الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ورافقه الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ أيمن عطية، محافظ القليوبية.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وحضر الافتتاح، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات ومسئولي الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ورئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية وعدد من مسئولي الشركة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيّ، ومسئولي الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربيّ.

وفور وصوله لمقر المصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل المضي قدما نحو تكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة؛ سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي، أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك توجيهات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توطين الصناعة وبناء القدرات البشرية والبنية التحتية لتعزيز وتوطين الصناعة المصرية، والتكامل بين الجهات المعنية من البحث العلمي والصناعة في هذا المجال وتحقيق رؤية مصر 2030 في أن تكون من أفضل دول العالم في الصناعة، من خلال التصنيع المحلي والمنتج المصري، وزيادة نسب المكون المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وخصوصًا بالصناعات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الدور الوطني الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، لافتًا إلى أن إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركات الإنتاج الحربي يعد إنجازًا صناعيًا مهمًا؛ حيث يمثل هذا النوع من الطلمبات العمود الفقري في محطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وخزانات ومحطات مياه الشرب، وتلبية الطلب الشديد على هذه النوعية من الطلمبات خاصةً لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وخلال فعاليات الافتتاح، تم عرض فيلم تسجيلي حول تصنيع الطلمبات الغاطسة بقدرات مختلفة (30، و37، و45) كيلو وات، وعكس الفيلم أهمية هذا النوع من الطلمبات والتي تتمثل في كفاءتها العالية وقدرتها على ضخ المياه والسوائل بعد سحبها من الأعماق بشكل فعال؛ حيث تُغمر الطلمبة بالكامل وتعمل تحت الماء، مما يقلل فقد الطاقة ويمنع الحاجة لسحب الهواء ويحسّن الأداء مقارنةَ بالمضخات السطحية.

وعقب عرض الفيلم، تم إزاحة الستار إيذانا بافتتاح المصنع، وتم تفقد ومتابعة مراحل التصنيع المختلفة داخل مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة؛ حيث تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه معرض أجزاء الطلمبات الغاطسة، ثم شاهد مرحلة تركيب الجزء الثابت في جسم الموتور، ومرحلة تركيب الجسم الدوار، ثم مرحلة تركيب واختبار الأجزاء الكهربائية الخاصة بالطلمبة، ومرحلة دهانها، كما تم المرور على وحدة اختبار الطلمبات، ثم تم تفقد معرض النموذج النهائي للطلمبات الغاطسة، وتفضل الدكتور مصطفى مدبولي بتشريف صورة تذكارية مع الوزراء والمحافظ ومسئولي الشركة، والعاملين بها.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الطلمبات الغاطسة من تصنيع شركات الإنتاج الحربي تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز الصناعي يتم لأول مرة بمصر نتيجة لتضافر جهود أكثر من شركة تابعة للوزارة؛ حيث تقوم شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) بعملية صب جسم الطلمبة بأحدث خطوط سباكة المعادن، ويقوم مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) بأعمال التشغيل المكني لأجزاء الطلمبة بأحدث ماكينات CNC.

بينما تقوم شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بتجميع وتركيب أجزاء الطلمبة واختبارها داخل محطة الاختبار بالشركة للتأكد من جودة الطلمبة والعزل الكهربي للموتور وقياس معدل تدفق المياه، وقيمة الأمبير المسحوب أثناء عملية التشغيل.

وأوضح الوزير أن الشركة (مصنع 270 الحربي) حاصلة على شهادة اعتماد في إنتاج الطلمبات الغاطسة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لمطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية، إلى جانب شهادة اختبار اتزان الريشة، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل بدء الإنتاج وتوريد عدد من الطلمبات لبعض الجهات بالدولة، منها شركات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المحافظات مثل محافظة مطروح.

