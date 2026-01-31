ويتكوف: عقدنا محادثات مثمرة مع المبعوث الروسي بشأن أوكرانيا

وكالات

كشف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، السبت، عن عقد اجتماعات مثمرة وبناءة مع المبعوث الروسي الخاص كيريل ديميترييف في فلوريدا في إطار جهود الوساطة الأمريكية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح ويتكوف، في منشور على منصة إكس، أن الوفد الأمريكي ضم وزير الخزانة سكوت بيسنت، وجاريد كوشنر، وكبير مستشاري البيت الأبيض جوش جرينباوم، مضيفا: "نحن نشعر بالارتياح إزاء هذا الاجتماع الذي يُظهر أن روسيا تعمل على إرساء السلام في أوكرانيا".

وتأتي هذه المحادثات بينما تكثف الولايات المتحدة، تحركاتها الدبلوماسية واتصالاتها مع روسيا وأطراف دولية أخرى، من أجل تهيئة مسار تفاوضي قد يقود إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات في أوكرانيا.