الصحة: تنسيق مع "الأعلى للإعلام" لرصد مروجي الأخبار الطبية المضللة

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، وجود تنسيق مستمر بين الوزارة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لرصد ومتابعة الصفحات والمواقع التي تروج معلومات طبية مضللة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي.

ووفق بيانات حصل عليها مصراوي، رصدت وزارة الصحة 424637 إشارة صحية متداولة، منذ بداية العام وحتى نوفمبر الماضي، من بينها نحو 40 ألف إشارة صحيحة، وما يزيد عن 380 ألف إشارة "شائعات ومعلومات مغلوطة" بشأن انتشار الفيروسات التنفسية.

وأوضح "عبد الغفار"، في تصريحات إلى مصراوي، أن هذا التنسيق يأتي في إطار الالتزام بـ"الكود الطبي" المنظم لآليات نشر المعلومات الصحية، مشيرًا إلى أن هذه الأكواد معمول بها عالميًا، وتهدف إلى ضمان دقة المحتوى الطبي المتداول وحماية المواطنين من الشائعات التي قد تُسبب حالة من الذعر أو تؤثر سلبًا على الصحة العامة.

وأضاف أن الوزارة لا تكتفي فقط بالرد الإعلامي على الشائعات، بل تتخذ إجراءات موازية من خلال إبلاغ الجهات المعنية بشكل دوري بالصفحات أو المنصات المخالفة، لاتخاذ ما يلزم حيالها وفق القوانين والضوابط المنظمة.

وشدد على أهمية تحري الدقة في تداول المعلومات الطبية، وعدم الانسياق وراء الصفحات غير الموثوقة التي تفتقر إلى الأسس العلمية والمهنية في نشر الأخبار الصحية.

