وزير التموين: لدينا مشروع لإنتاج لب الورق من مخلفات قصب السكر

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع إنتاج لب الورق من مخلفات قصب السكر يمثل خطوة محورية نحو خفض فاتورة استيراد الورق، ودعم الصناعة الوطنية، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من مخلفات الإنتاج الزراعي، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية.

جاء ذلك خلال بحث وزير التموين، مع المهندس عادل علام رئيس مجلس إدارة شركة "علام جروب" سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في إنتاج لب الورق من مخلفات قصب السكر، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

وناقش الاجتماع إمكانية تنفيذ مشروع صناعي يعتمد على استغلال مخلفات إنتاج مصانع سكر القصب (البجاس) في تصنيع لب الورق، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتحويل المخلفات إلى مدخلات إنتاج صناعي ذات عائد اقتصادي مباشر.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات القائمة على إعادة التدوير والتصنيع المستدام، لما لها من دور في تقليل الأعباء على الدولة، وتحقيق عوائد اقتصادية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة ودعم سلاسل القيمة المحلية.

من جانبه، أعرب رئيس شركة علام جروب عن استعداد الشركة الكامل للتعاون مع الوزارة، مؤكدًا أن المشروع المقترح يتماشى مع استراتيجية الشركة لدعم التنمية المستدامة، وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية بدلًا من الاستيراد.

وأكد الجانبان استمرار التنسيق المشترك، واستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التنفيذية خلال الفترة المقبلة.