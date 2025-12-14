إعلان

بالصور- ضبط أغذية منتهية الصلاحية في حملة على الأسواق بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

12:39 م 14/12/2025
    مركز الفرافرة يشن حملة تموينية مفاجئة
    حملة تموينية على محلات قرى صبيح بالفرافرة
    ضبط أغذية منتهية الصلاحية بمركز الفرافرة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بالمركز.

أكد اللواء مهندس ياسر كمال، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، أن الحملة جاءت بشكل مفاجئ لضمان الشفافية في أداء مهمتها وبالتعاون مع إدارة التموين وفرع هيئة سلامة الغذاء بالمركز.

أضاف ياسر، أن الحملة تولت التفتيش على محلات السوق الحضاري بمدينة الفرافرة ومحلات قرى اللواء صبيح وسوق اليوم الواحد لقرية اللواء صبيح وجرى تحرير ٢٥ محضرا ومخالفة تموينية تنوعت بين بين ضبط أغذية منتهية الصلاحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية وعدم اعلان أسعار.

الوادي الجديد أغذية منتهية الصلاحية حملة تموينية المحال التجارية

