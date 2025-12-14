مظهر شاهين: محمد صلاح فخر العرب.. والسخرية من أحمد السقا لا تليق

أشاد الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم سابقًا، بالنجم محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، مؤكدًا دعمه الكامل له، ومشددًا على أنه فخر العرب وأحد الرموز المصرية التي رفعت اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، ورافضًا أيضًا حملات السخرية والتنمر التي طالت الفنان أحمد السقا بسبب دعمه صلاح، معتبرًا أن الاختلاف في الرأي لا يبرر القسوة أو الإساءة.

وأضاف شاهين: "كل الدعم والتقدير للكابتن محمد صلاح فخر العرب، الذي حفر اسمه في سجل العظماء بحروف من نور، ورفع راية مصر عاليةً خفاقةً في المحافل الدولية".

وأوضح شاهين أن الفنان أحمد السقا حين عبَّر عن دعمه للكابتن محمد صلاح في موقفٍ يراه حقًّا، لم يكن يستحق هذا الكمّ من السخرية ولا التنمّر، حتى إن اختلفَ البعضُ معه ورأوا أن طريقة دعمه غير مناسبة، مؤكدًا أن الاختلافَ لا يبرِّر القسوةَ، وأن النيات لا يعلمها إلا الله، سبحانه وتعالى.

وأشار شاهين إلى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الاختلاف ذاته، وإنما في تحوُّل الخلاف إلى تريقة جارحة وكلامٍ مؤذٍ، كأن الرحمة أصبحت عبئًا، أو الكلمة الطيبة صارت ضعفًا يتهرب منه البعض.

وشدد شاهين على أن الدين الإسلامي جاء ليضبط اللسان قبل الموقف، ويعلِّمنا التماس الأعذار، والخوف من أذى الكلمة قبل أذى الفعل، لافتًا إلى أنه ما دام الإنسان لم يعتدِ على أحد، ولم ينل من شرف أحد، فليس من الحق ولا من الدين أن نؤذيه بألسنتنا، فالمسلم من سلم الناس من لسانه قبل يده.

وأكد شاهين أن المؤمن ليس سبّابًا ولا شتّامًا، بل رحيمٌ هيّنٌ ليّنٌ، يترك السرائر لربّها، ويكتفي بإحسان الظن بدل التشهير والقسوة، موضحًا أنه قبل الاندفاع بالكلام، من الإنصاف أن نضع أنفسنا مكان أحمد السقا، ومكان أسرته وأولاده، ونسأل بصدق: هل نرضى أن يُقال هذا عنَّا؟!

وشدد شاهين على أن الرحمة لا تحتاج إلى شعارات؛ بل هي سلوك، وأبسط صورها كلمةٌ نقولها، أو كلمةٌ نختار ألّا نقولها.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج

أمطار خفيفة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس لـ6 أيام القبلة

"حماية المستهلك" يلزم الشركات بشهادة ضمان عامين واسترجاع السلعة في تلك الحالة