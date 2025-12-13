كتب- محمد سامي:

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار اللحوم والسلع الغذائية داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفي هذا السياق أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن داخل منافذها، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأكدت الوزارة، أن سعر كيلو اللحوم المجمدة يبلغ 245 جنيهًا، في حين يصل سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة إلى 310 جنيهات، مع استمرار طرح الدواجن المجمدة بأسعار مستقرة.

وأشارت الوزارة، إلى توفير عبوة زيت طعام سعة 1.5 لتر على بطاقات التموين بسعر 56 جنيهًا، على أن يتم صرف السلع الأساسية وفق قيمة الدعم المقررة لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية.

وفي إطار الاستعدادات المبكرة لشهر رمضان 2026، تواصل وزارة التموين تنفيذ خطة لضخ المزيد من السلع الأساسية والتأكد من توافرها بكميات مناسبة طوال الموسم، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة جودة المنتجات، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار.

