عمرو أديب عن واقعة عروس المنوفية: الضرب في الزواج ليس "عادي".. مجتمعنا ليس جاهليًا

كتب : حسن مرسي

12:17 ص 13/12/2025

الإعلامي عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن قضية عروس المنوفية كريمة صقر، التي توفيت بعد 4 أشهر من الزواج وهي حامل، تكشف عن مشكلة أعمق من الجريمة نفسها.

وقال أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن التركيز على تصريحات والدة الزوج المتهم مثل "كان بيأكلها كفتة وإندومي" أو "كسر التلفزيون لما شافوا بنتهم ميتة"؛ يغفل السؤال الأساسي عن سبب الوفاة، مضيفًا أن بعض التعليقات تبرر الضرب كأمر عادي في الزواج.

أوضح أديب أن فكرة "كل الستات بتنضرب" منتشرة بشكل مريع، مشيرًا إلى أن جيران وأقارب يرددون هذا الكلام رغم أن الضحية ماتت حاملاً.

وتابع أديب أن الخناقة بدأت عندما طلبت الزوجة من زوجها الابتعاد لأنها حامل، مؤكدًا أن هذا يعكس غياب الرحمة والإنسانية والدين.

وأكد مقدم "الحكاية"، أنه "لا دين سماوي يجيز ضرب النساء، ومصر ليست مجتمعًا جاهليًا يقبل هذا".

وأشار أديب إلى ضرورة إنهاء ثقافة تبرير العنف الزوجي تمامًا، داعيًا إلى تغيير جذري في النظرة المجتمعية لهذه الجرائم.

