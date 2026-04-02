إعلان

القومي لحقوق الإنسان يطالب بتمكين ودمج الأشخاص ذوي التوحد

كتب : محمد نصار

03:33 م 02/04/2026

الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن اهتمام المجلس بتعزيز جهود دمج وتمكين الأشخاص ذوي التوحد، من خلال دعم حملات التوعية التي تسهم في التعريف بطبيعة التوحد والتحديات المرتبطة به، وترسيخ فهم مجتمعي أكثر عمقًا وإنصافًا.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تطوير النظرة المجتمعية تجاه الأشخاص ذوي التوحد، بالانتقال من منطق الوصم إلى منطق التقدير، عبر إدراك قدراتهم المتنوعة والتعرّف على مواهبهم الخاصة، فضلاً عن احترام أنماط تواصلهم وتفاعلهم المختلفة مع محيطهم.

وشدّد رئيس المجلس على أهمية تكامل الجهود المؤسسية والمجتمعية لضمان حماية حقوق هؤلاء الأشخاص وصون حرياتهم الأساسية، بما يكفل مشاركتهم الكاملة والمتكافئة في مختلف مجالات الحياة، على قدم المساواة مع غيرهم من أفراد المجتمع.

كما أعرب عن تقديره الكبير للدور الذي تضطلع به أسرهم، وما تتحمله من أعباء وتحديات في سبيل رعاية أبنائها وتأهيلهم، مؤكدًا في هذا السياق أهمية تعزيز دعم الدولة وتيسير الخدمات اللازمة بما يسهم في تخفيف هذه الأعباء وتحقيق اندماج فعّال ومستدام.

وتأتي هذه التصريحات بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، الذي يوافق الثاني من أبريل من كل عام، والذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار: "التوحد والإنسانية – لكل حياة قيمة"، تأكيدًا على كرامة وقيمة الأشخاص ذوي التوحد باعتبارهم جزءًا أصيلاً من النسيج الإنساني ومستقبل المجتمعات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق