حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 10-12-2025 على أغلب محافظات ومناطق الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأربعاء استمرارا في انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أيضا أن يكون طقس اليوم بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا بارد ليلا على أغلب الأنحاء، إذ يُصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ومن المتوقع فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظات: "الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - الغربية - المنوفية - الشرقية - مدن القناة"، إذ تصل لحد السيول على مناطق من سيناء على فترات متقطعة، وفقا للهيئة.

ومن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد ومناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أيضا أن يصاحب السحب الرعدية تساقط لحبات البرد على بعض المناطق، ونشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية على بعض المناطق، وضربات للبرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق، بحسب الهيئة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 13 والعظمى 19 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 11 والعظمى 19 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 18 درجة.

- دمياط الصغرى 14 والعظمى 20 درجة.

- بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.



- العلمين الصغرى 11 والعظمى 19 درجة.

- مطروح الصغرى 13 والعظمى 20 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- السويس الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- العريش الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- رفح الصغرى 11 والعظمى 19 درجة.

- الطور الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

- طابا الصغرى 13 والعظمى 18 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23 درجة.

- الغردقة الصغرى 13 والعظمى 22 درجة.

- مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 23 درجة.

- الفيوم الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- بني سويف الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- المنيا الصغرى 09 والعظمى 21 درجة.

- أسيوط الصغرى 08 والعظمى 20 درجة.

- سوهاج الصغرى 09 والعظمى 21 درجة.

- قنا الصغرى 09 والعظمى 22 درجة.

- الأقصر الصغرى 08 والعظمى 23 درجة.

- أسوان الصغرى 11 والعظمى 23 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 06 والعظمى 22 درجة.