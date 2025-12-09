التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة مستجدات العمل في عدد من ملفات الوزارة.



وخلال اللقاء استعرض طلعت موقف مشروعات التحول الرقمي، وما تم إنجازه للتوسع فى إطلاق الخدمات الحكومية على منصة "مصر الرقمية"، والتي بلغ عددها حتى الآن أكثر من 200 خدمة حكومية رقمية، فيما بلغ عدد المستخدمين أكثر من 10 ملايين مستخدم، موضحا في هذا الصدد أنه تم إطلاق منظومة جديدة للتحقق من مخالفات المرور دون الحاجة لاستخراج شهادة براءة الذمة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين نيابات المرور مع إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بالتعاون بين وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة.



واستعرض طلعت مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية؛ حيث يتم تنفيذ مشروع إحلال الشبكة النحاسية بالألياف الضوئية ضمن خطة وطنية شاملة لرفع كفاءة شبكات الاتصالات، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء أبراج المحمول؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة بشكل شامل على مستوى الجمهورية، على النحو الذي يدعم جهود التحول إلى مجتمع رقمي متكامل.



وفي الوقت نفسه، استعرض الوزير استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية، والتي توفر مجموعة من المبادرات التدريبية لصقل مهارات الشباب من مختلف الخلفيات الأكاديمية ومختلف المراحل العمرية في جميع التخصصات التكنولوجية، موضحا أنه يستهدف توفير التدريب التقني لنحو 800 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي.



وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى مسابقة "ديجيتوبيا"، التي أطلقتها الوزارة بهدف اكتشاف المواهب والكفاءات المتميزة في القطاع؛ موضحا أن المسابقة أتاحت للمتسابقين من 10 إلى 35 عامًا التباري في حل تحديات حقيقية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والفنون الرقمية، مؤكدا استمرار عقد نسخ أخرى من المسابقة لاكتشاف المزيد من النماذج المتميزة في مجال الابداع الرقمي.



وفيما يتعلق بصناعة التعهيد، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هذه الصناعة تشهد نموا مستمرا وتوسعا في المحافظات، وذلك ضمن الجهود المبذولة لزيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب في مختلف المحافظات وفي إطار تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.