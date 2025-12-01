إعلان

انخفاض جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد: نوة "قاسم" تضرب الإسكندرية في هذا الموعد

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

10:09 م 01/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    صورة أرشيفية لأضرار نوة قاسم على الإسكندرية خلال السنوات السابقة (1)
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظة الإسكندرية قد تتأثر خلال الأيام القليلة المقبلة بنوة "قاسم"، إلا أن الأجواء حتى نهاية الأسبوع الحالي تبقى مستقرة بشكل عام، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة اعتيادية على مناطق متفرقة.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأمطار المتوقعة ستكون على فترات متقطعة ومنطقة دون أخرى، مشيرة إلى أن التغيرات المناخية باتت تؤدي إلى عدم ثبات مواعيد النوات على السواحل الشمالية كما كان معتاداً في السابق.

وأوضحت غانم، أن البلاد تشهد حالياً انخفاضاً واضحاً في درجات الحرارة، ما يجعل الأجواء أقرب للأجواء الشتوية، حيث تسجل درجات الحرارة نهاراً معدلات معتدلة، بينما تصبح مائلة للبرودة ليلاً وتنخفض بشكل كبير خلال الساعات المتأخرة من الليل.

وشددت منار غانم، على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية طوال اليوم نظراً للفارق الكبير بين درجات الحرارة نهاراً وليلاً، مضيفة أن التوقعات تشير إلى انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، مضيفة: "أما يوم الجمعة، ستشهد ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 25 درجة مئوية فقط".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة نوة قاسم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
يلتقي منتخب مصر الثاني بالنسخة الجارية من كأس العرب قطر
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة