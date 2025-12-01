إعلان

على هامش "إيديكس".. وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يلتقيان عددًا من قادة الوفود العسكرية

كتب : محمد سامي

07:49 م 01/12/2025
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قادة الوفود العسكرية (1)
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قادة الوفود العسكرية (5)
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قادة الوفود العسكرية (3)
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قادة الوفود العسكرية (7)
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قادة الوفود العسكرية (4)
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قادة الوفود العسكرية (9)
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قادة الوفود العسكرية (10)
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قادة الوفود العسكرية (11)
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قادة الوفود العسكرية (8)
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قادة الوفود العسكرية (13)
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قادة الوفود العسكرية (14)
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قادة الوفود العسكرية (12)
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قادة الوفود العسكرية (16)
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قادة الوفود العسكرية (17)
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قادة الوفود العسكرية (18)
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قادة الوفود العسكرية (19)
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قادة الوفود العسكرية (20)
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قادة الوفود العسكرية (21)
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قادة الوفود العسكرية (22)
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قادة الوفود العسكرية (15)
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قادة الوفود العسكرية (6)

على هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية "EDEX – 2025"، التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، السيد رامو كلود بيرو وزير الدفاع الوطني لجمهورية أفريقيا الوسطى، كما التقى بالسيد سورين بابيكيان وزير دفاع أرمينيا، والسيد ساديو كمارا وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء لدولة مالي.

حيث تناولت اللقاءات آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات.

كما التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق الركن مهندس عيسى سيف محمد المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، والفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر التونسى، واللواء ركن مهندس صلاح مسعود العازمي معاون رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي لهيئة الإمداد والتموين.

وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون العسكري وسبل تعزيزها في عدد من المجالات الدفاعية والعسكرية، كذلك تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات عددًا من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان.

عبدالمجيد صقر أحمد خليفة EDEX معرض الصناعات الدفاعية

