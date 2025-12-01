مدافع وصواريخ.. أسلحة تعرض لأول مرة في معرض إيديكس 2025- صور وفيديو

خلال نوفمبر.. "الزراعة": ضبط أكثر من 682 طنًا من اللحوم غير الصالحة

أجرى "مصراوي" جولة داخل معرض إيديكس 2025، والذي تستضيفه مصر، بمشاركة مئات الشركات والعارضين من مختلف دول العالم، والذي استقبل الزوار في مركز المنارة بـ 4 قاعات مجهزة.

واستعرض "مصراوي"، خلال الجولة، المدفع الكوري الجنوبي K9A1EGY المعروف باسم "صوت الرعد"، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض فيلم تسجيلي عن منظومة المدفعية ذاتية الحركة، التي تُعد واحدة من أقوى منظومات المدفعية ذاتية الحركة في العالم.

وتمنح منظومة K9A1EGY الجيوش قدرة نيرانية كبيرة في أصعب ظروف الميدان، إذ يتجاوز مداها 40 كيلومترًا، وتتمكن من إطلاق عدة قذائف خلال ثوان معدودة.

واتخذت مصر قرارها الاستراتيجي بالتعاقد على هذه المنظومة في فبراير 2022 ضمن خطط تطوير التسليح وتحديث القدرات الدفاعية، مؤمنة بأن قوتها تُبنى بسواعد أبنائها.

وجاءت مواصفات منظومة K9A1EGY لتشمل وزنًا يبلغ 41.5 طن بدون شدة و48 طن بالشدة، وطول 12.3 متر وعرض 3.40 متر وارتفاع 3.5 متر وارتفاع عن الأرض 42 سم، ويعمل بها طاقم مكون من 5 أفراد، وتصل السرعة القصوى إلى 60 كم/س، بينما تبلغ عند الجر 24 كم/س، وأقصى مدى يصل إلى 1.5 كيلومتر مع ميل جانبي بنسبة 60%، وتتميز بقوة محرك 1000 حصان ويعمل بالديزل، ونظام التعمير نصف آلي.

كما استعرض "مصراوي" سيارة مصفحة رقم "VIP1" وهي تصنيع مصري 100% مخصصة لنقل الشخصيات المهمة، بوزن 8.5 طن، قوة محرك 9000 سي سي، وبوابات كهربائية، ومن المقرر انضمامها للأسطول الرئاسي العام المقبل.