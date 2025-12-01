قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة تعمل حاليًا على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تضم الفرص الاستثمارية الفعلية في مختلف محافظات الجمهورية، مشددا على أن ذلك يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي وتوسيع قدراته.

وأوضح عبدالغفار أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزمة غير مسبوقة من الحوافز الداعمة للمستثمرين، وفي مقدمتها "الرخصة الذهبية"، بما يسهم في تسهيل إجراءات الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في مشروعات الرعاية الصحية.

وأكد أن أي مستثمر يدخل القطاع الصحي سيجد طلبًا جاهزًا من الدولة، خاصة في ظل توسع منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تمثل إحدى أهم أدوات ضمان استدامة الطلب على الخدمات.

وأضاف أن الدولة تتحمل تكلفة تقديم الخدمة للمواطنين غير القادرين، بما يعزز استقرار السوق ويخلق فرصًا استثمارية واسعة أمام مقدمي الخدمات الصحية في مختلف التخصصات.