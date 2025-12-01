تداول أكثر من 100 ألف طن بضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا أعلن فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن، بينما غادر 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27950 طنًا تشمل: 17300 طن يوريا، 1195 طن ملح، 875 طن مولاس، 8580 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 79773 طنًا تشمل: 22030 طن قمح، 8684 طن حديد، 17250 طن خردة، 18584 طن فول صويا، 4409 طن فول صب، 1029 طن خشب زان، 5205 طن أبلاكاش، 1562 طن بلوكات رخام، و1020 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 248 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 135 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1988 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 59910 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 63046 طنًا، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4906 حركة.

